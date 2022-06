Hulzen gevonden bij club

De agenten kregen maandag omstreeks 05.30 uur de melding dat er schoten gehoord waren vanuit de richting van de club en dat er een auto zou zijn weggereden. Ter plaatse troffen de agenten een aantal hulzen aan.

De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben. De recherche is bereikbaar via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.