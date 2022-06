Nieuwe aanhouding schietincident Vinkeveen

De verdachte is vanmorgen, dinsdag 28 juni, aangehouden en in zijn woning is een doorzoeking gedaan. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Zoekactie naar vuurwapen

Vandaag wordt op Groenlandse Kade, de locatie waar het schietincident heeft plaatsgevonden, in het nabijgelegen water gezocht naar een vuurwapen dat mogelijk is gebruikt bij het schietincident op 6 maart.

Stand van zaken

Van de zes aanhoudingen, direct na het schietincident, zit een verdachte nog vast. Drie verdachten ID) zijn in vrijheid gesteld, maar nog wel verdacht in deze zaak. Een zesde man bleek niet bij het schietincident betrokken te zijn.

Tips

De recherche heeft dankzij getuigen en beeldmateriaal een goed beeld van wat zich op het parkeerterrein heeft afgespeeld, maar meer informatie is welkom. Bent je getuige geweest of heb je informatie over dit incident? Neem dan contact op met de recherche van de politie Midden-Nederland via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Alle tips zijn welkom!

