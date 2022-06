Drie verdachten aangehouden na bedreiging met vuurwapen

Rond 00:35 uur kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van een aantal mannen die op straat ruzie aan het maken waren. Ook zou er tijdens het conflict een mogelijk vuurwapen zijn gezien. Daarna vertrokken de mannen en gingen waarschijnlijk ergens een woning binnen. Gezien de mogelijke gevaarzetting ging de politie direct met meerdere eenheden naar de locatie en startte een onderzoek. Tijdens de actie zagen zij een man die voldeed aan het signalement naar een auto lopen en instappen. Toen hij wegreed werd hij door agenten gestopt en aangehouden. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. De andere twee mannen werden daarna bij een woning in de buurt aangehouden. Alle drie de mannen zitten nog vast voor verhoor.



Getuigenoproep

Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u het conflict in de omgeving van de Italiëlaan rond 00:35 uur gezien? Heeft u een camera in de buurt bij uw woning/ bedrijf of auto en mogelijk beelden van betrokkenen? Of heeft u andere informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000. Ook kunt u tips en beelden direct toesturen via het tipformulier.



2022128764