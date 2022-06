Getuigen gezocht ongeval Leeghwaterweg

Het ongeval tussen de 28-jarige scooterbestuurder uit Zaandam en een 62-jarige wielrenster uit Engeland vond plaats direct na de Julianabrug, ter hoogte van de Zaanse Schans. De wielrenster werd met letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Tipformulier voor getuigen

De toedracht van het ongeval wordt nog verder onderzocht. Mocht u getuige zijn geweest van het ongeval, dan komt de politie graag met u in contact. U kunt bellen met 0900-8844. Doet u dit liever anoniem? Dat kan via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt u eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022127645