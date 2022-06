Getuigen gezocht van zware mishandeling

In de nacht van zaterdag op zondag was de man in een café aan de Tripkouw, toen een groep mannen dreigend bij hem kwam staan. Het slachtoffer besloot via de achterdeur de kroeg te verlaten, maar werd buiten door dezelfde mannen op straat opgewacht. Daar werd hij hard geslagen, kwam ten val en raakte buiten bewustzijn. Toen hij weer bijkwam waren de daders weg. Het slachtoffer ging daarop naar huis. Na medisch onderzoek bleek de man zwaar hoofdletsel te hebben en werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.



Signalement

De verdachten waren alle drie donker gekleed en mogelijk rond de 18 jaar oud. Eén van hen had een gezet postuur, was rond 1,85 m lang en had donker halflange krulletjes haar. De tweede verdachte had een normaal postuur en was rond de 1,75 m. lang. Hij had een snorretje en donkerbruine haren met een kuifje. De derde man had een lang, tenger postuur en was rond de 1,90 m. lang.



Getuigenoproep

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de ernstige mishandeling en vraagt getuigen of mensen met camerabeelden om zich te melden. Heeft u de mishandeling gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden van betrokkenen? Of heeft u andere info over dit incident? Neem contact op via telefoonnummer 0800-6070 (Opsporingstiplijn), anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Ook kunt u uw tips en beelden direct sturen via het tipformulier.



2022127339