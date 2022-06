Camerabeelden verdachte ernstig zedenincident vanavond in Team West

Het slachtoffer riep om hulp, waarna haar belager er vandoor ging. Getuigen hebben de man weg zien rennen in de richting van de Drie Octoberstraat waar hij zijn fiets pakte en door de Drie Octoberstraat, in de richting van de de Schelpenkade, wegfietste. Op de beelden die vanavond getoond worden is de verdachte te zien.

Overval woning | Den Haag

Vrijdag 27 mei rond 14.30 uur wordt een inwoner uit Den Haag in zijn woning aan de Kornalijnhorst overvallen. Toen de bewoner zijn post wilde ophalen werd het slachtoffer plots door twee mannen bedreigd met een mes. De overvallers dwingen het slachtoffer zijn woning weer binnen te gaan. De twee gaan er met een laptop, telefoon en geld vandoor. In de uitzending doet de politie een getuigenoproep in deze zaak.

Bankhelpdeskfraude | Leiden

Een oudere man uit Leiden wordt op maandag 28 maart gebeld door een zogenaamde medewerker van een bank gebeld. Deze “medewerker” vertelde de man dat er problemen zouden zijn met zijn bankrekening. Om dit op te lossen moest het slachtoffer zijn pinpas aan een zogenaamde medewerker van de bank afgeven. De inwoner gaf zijn pinpas af, maar vertrouwde de zaak niet helemaal en maakte een foto van de verdachte. De verdachte heeft voor ruim 2500 euro gepind bij een geldautomaat aan de Montgomerystraat in Leiden gepind met de bankpas van het slachtoffer. In de uitzending worden beelden getoond van de pinner.

Heeft u tips over een van bovenstaande zaken? Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem melden van ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of maak gebruik van onderstaand tipformulier.

Team West

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.