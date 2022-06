Meerdere verdachten van overvallen aangehouden

Twee verdachten, van 21 en 23 jaar, zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat ze 14 dagen langer vast blijven zitten. De andere verdachten zijn maandag 27 en dinsdag 28 juni aangehouden. Zij zijn in verzekering gesteld.



Diersenselaan

De overvallen en pogingen daartoe vonden plaats op twee juweliers op de Dierenselaan in Den Haag tussen 26 april 2022 en 9 juni 2022. De recherche doet verder onderzoek naar hun rol bij de overvallen. Alle aangehouden verdachten zitten in beperkingen. Dit houdt in dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.