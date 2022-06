Verdachte dodelijk steekincident Vlaardingen heengezonden

Vlaardingen - Op de Prins Hendriklaan in Vlaardingen vond op zaterdag 25 juni rond 6:00 uur een steekincident plaats. Hierbij is een 18-jarige jongen aan zijn verwondingen overleden. Een 19-jarige man werd aangehouden. De verdachte is vandaag door de officier van justitie voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft beslist dat de verdachte onder voorwaarden zijn proces in vrijheid mag afwachten.