Kledingzaak overvallen

De politie ontving rond 21:00 uur melding van een gewapende overval. Op het moment van het incident was er één medewerkster in de zaak aanwezig. Zij is niet gewond geraakt.

De overvallers waren een man en vrouw en gingen er na afloop met een buitgemaakt geldbedrag op een scooter vandoor in de richting van de Roerkade. Hun signalement is verspreid via Burgernet. Het betrof een man met een lichte huidskleur van ongeveer 30 jaar die een oranje pet droeg en een zwarte jas van het merk Armani. Daarnaast droeg hij zwarte schoenen met een witte zool. De vrouw was donker getint, had rood haar en droeg een zwarte pet met blauwe jas.

Heeft u iets gezien of gehoord of meer informatie? Neem dan contact op via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). In het onderzoek is de politie tevens op zoek naar camerabeelden. Beschikt u over relevante camerabeelden waarop de verdachten zijn vastgelegd? Stel deze dan voor het onderzoek beschikbaar via www.politie.nl/upload.