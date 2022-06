Man (18) beroofd in Westelijk Havengebied

Op zondag 26 juni omstreeks 23:50 uur vindt er een beroving plaats op Jarmuiden ter hoogte van Australiëhavenweg in Amsterdam- West. Een 18 jarige man wordt hierbij gestoken en beroofd van zijn scooter en persoonlijke eigendommen. Het slachtoffer is door de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer spreekt af met een vriend en diens kennis op de Australiëhavenweg wanneer er uit het niets iemand achterop zijn scooter komt zitten en zijn scootersleutels uit het contact probeert te pakken. Kort daarna verschijnen er nog twee à drie andere jongens. Het slachtoffer wordt met een mes in zijn gezicht geslagen waardoor hij twee diepe snijwonden oploopt. Ook wordt hij in zijn buik gestoken. Het slachtoffer ziet kans om te vluchten en verstopt zich in de bosjes in afwachting van de politie. Tijdens deze mishandeling worden naast de scooter ook zijn persoonlijke eigendommen gestolen. De verdachten zijn er vervolgens op zijn scooter vandoor gegaan in de richting van de Seineweg.

De recherche doet onderzoek naar de beroving en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien, gehoord of heeft u beelden van deze zaak? Neem dan contact op via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0900-7000.