Getuigenoproep poging zware mishandeling Archipelstraat

De politie krijgt dinsdagavond een melding van een steekincident. Als de agenten ter plaatse komen, treffen zij het slachtoffer lichtgewond aan. Mogelijk is de man beschoten met een balletjespistool terwijl hij op zijn balkon stond. De man is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De verdachte is niet aangetroffen.

Getuigenoproep

Wat er precies is gebeurd wordt verder onderzocht. De recherche komt graag in contact met getuigen. Heeft u het incident zien gebeuren of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022129511