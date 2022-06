Opslaglocatie ‘stash’ softdrugs aangetroffen

Het hennepteam kwam de grote hoeveelheid softdrugs op het spoor na een melding via Meld Misdaad Anoniem. De politie is het pand binnen gegaan. Hier werd vervolgens ruim 80 kilo aan gedroogde henneptoppen, ongeveer 30 kilo hasj en meerdere voorgerolde joints aangetroffen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in deze zaak.

Wat te doen als u vermoedt dat ergens een hennepkwekerij of opslaglocatie is?

Heeft u een vermoeden van een hennepkwekerij of een opslaglocatie van drugs? Ruikt u iets vreemds of ziet u verdachte omstandigheden? Meld het dan bij de politie. Dat kan via 0900 – 8844. U kunt ook zoals in bovenstaande situatie een anonieme tip achterlaten. Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2022114475