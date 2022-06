Zeven aanhoudingen voor diefstal telefoons en heling

Twee slachtoffers waren op zondag 27 juni afzonderlijk van elkaar tijdens het Oh My Festival in Rotterdam bestolen van hun mobiele telefoon. Via Find My iPhone ontdekten zij dat hun mobieltjes mogelijk in Boskoop terecht waren gekomen. Agenten gingen naar de locatie in Boskoop en troffen daar zeven verdachten aan en circa veertig mobiele telefoons, waarvan de herkomst wordt onderzocht.

Verdachten worden gehoord

De zeven verdachten zijn aangehouden op verdenking van diefstal en heling van deze telefoons. Er lijkt hier sprake te zijn van mobiel banditisme. Het gaat om vijf mannen (38, 37, 31, 29 en 21 jaar) en twee vrouwen (49 en 32 jaar). Allen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord.

Wat is mobiel banditisme?

Met mobiel banditisme bedoelen we internationaal rondtrekkende criminele bendes. Criminelen in deze bendes plegen allerlei misdrijven en verdienen daar hun geld mee. Denk aan misdrijven zoals winkeldiefstal, woninginbraak, oplichting en zakkenrollerij. Criminelen in deze bendes zijn vaak maar een korte tijd in Nederland. Zij verblijven meestal op campings, in recreatieparken, hotels en tijdelijk gehuurde woningen. Na een kort verblijf trekken de mobiele bandieten door naar een ander land of gaan ze terug naar het thuisland.