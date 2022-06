Drie verdachten aangehouden in drugsonderzoek

Na uitgebreid onderzoek kreeg de politie deze mannen in beeld. Ze zouden op grote schaal in verdovende middelen handelen en de opbrengsten witwassen. Ook werden woningen en bedrijfspanden doorzocht, onder meer aan het Isabellaland. Tijdens deze doorzoekingen werden wapens, geld en administratie aangetroffen en zijn auto’s, sieraden en andere drugs-gerelateerde spullen in beslag genomen. Ook werd er een verdachte in Spanje aan gehouden. Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang en worden nieuwe aanhoudingen en inbeslagnames niet uitgesloten. De verdachten zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat zij geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaten.



Encrochat

Het rechercheteam heeft in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van informatie van Encrochat en Sky ECC. Die bedrijven boden jarenlang cryptocommunicatiediensten (versleutelde communicatie) aan, voornamelijk aan criminelen.



Ondermijnende criminaliteit

Criminelen die rijk worden door bijvoorbeeld drugshandel, voelen zich vaak onaantastbaar. Maar dat zijn ze niet. Overheidspartners als politie, gemeente, Openbaar Ministerie en Belastingdienst starten steeds meer onderzoeken om deze zware, ondermijnende criminaliteit aan te pakken. “Met deze actie hebben we een harde klap uit gedeeld aan de ondermijnende criminaliteit in ons werkgebied. Dit soort onderzoeken dragen bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijk,” aldus Frans Rietveld, operationeel commandant politiebureau Overbosch.

Misdaad loont niet

Het afpakken van crimineel geld is een belangrijk onderdeel van de strijd tegen de georganiseerde misdaad en de kleinere, veelvoorkomende criminaliteit. Veel delicten zijn gericht op geldelijk gewin. Met het afpakken van crimineel verkregen vermogen raken OM, politie en ketenpartners criminelen op een plek die hen pijn doet, namelijk in de portemonnee. Door deze aanpak hebben verdachten geen profijt van hun daden en wordt duidelijk gemaakt dat misdaad niet loont.



Informatie delen?

Heeft u informatie over dit soort criminaliteit? Meld dit dan bij de politie 0900 8844 of doe dit anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.