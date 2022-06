Meisje beroofd na bedreiging met mes

Het slachtoffer stond rond 16.00 uur met haar fiets ter hoogte van het gebouw ‘de LocHal’. Rond dat tijdstip sprak een man haar aan. Hij eiste dat het meisje haar fiets aan hem gaf. Toen zij dit niet deed, haalde hij een mes tevoorschijn en bedreigde haar. Vervolgens reed de man met haar fiets en tas weg in de richting van supermarkt Albert Heijn. Het slachtoffer bleef ongedeerd, maar geschrokken achter.

Weet u meer?

De gestolen fiets betreft een donkerblauwe damesfiets van het merk Cortina met een draagrek aan de voorzijde. De dader was een getinte man, was tussen de 20 en 30 jaar oud, ongeveer 1.75m lang en had krullend haar. Hij droeg een zwart trainingspak met witte schoenen van het merk Nike. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich via 0900 – 8844 te melden. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. Vermeld hierbij het procesnummer 2022167860.