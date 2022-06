Politie onderzoekt schietincident in woning

Op dat tijdstip kwam bij de politie een melding binnen dat er in de woning een schot zou zijn gelost. Daarbij zou de 53-jarige bewoner gewond zijn geraakt. Eenmaal ter plaatse troffen de collega’s inderdaad de gewonde man aan. Hij was geraakt in zijn nek, maar niet ernstig gewond. Ambulancemedewerkers hebben zich over hem ontfermd en later is hij naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. We hebben onder andere ter plaatse technisch onderzoek verricht, spreken met getuigen, doen buurtonderzoek en kijken of er mogelijk ook bruikbare camerabeelden zijn.

Verdachte

Na de melding was al vrij snel duidelijk dat degene die het schot zou hebben gelost niet meer in de woning was. Omdat er wel een duidelijk signalement was, zijn collega’s direct in de wijde omgeving naar hem uit gaan kijken. Uiteindelijk kon de 27-jarige man al vrij snel in de omgeving van de woning worden aangehouden. Hij zat bij zijn vriendin in de auto. Overigens woont deze verdachte in het huis waar het incident heeft plaats gevonden.

Onderzoek

Zoals gezegd doet de politie nog verder onderzoek naar de exacte toedracht en aanleiding van het incident. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.