Vier aanhoudingen voor dealen drugs

In februari kregen we informatie over een verdachte dat hij drugs zou dealen in Oss en omgeving. Daarop zijn we een onderzoek naar deze man gestart. Daaruit bleek al snel dat hij vermoedelijk niet alleen handelde, maar mogelijk nog twee personen voor hem had werken. Na uitgebreid vervolgonderzoek werd afgelopen maandagochtend een actie gepland.

Aanhoudingen

Rond 6.00 uur ’s morgens stapte de politie binnen op drie verschillende locaties in Oss. Daarbij is ook de Ondersteuningsgroep (OG) ingezet, een speciaal toegeruste eenheid. Er werden vier personen aangehouden. Dat betreft een 33-jarige man en een 31-jarige vrouw in hun woning in Oss en een 39-jarige vrouw en haar 38-jarige man, ook in hun Osse woning.

Doorzoekingen

Op alle drie de locaties vond ook een huiszoeking plaats. Daarbij zijn diverse goederen in beslag genomen, waaronder een vuurwapen, enkele honderden grammen cocaïne, mobiele telefoons en administratie. Ook werden diverse luxe goederen, waaronder 2 auto’s, een scooter, luxe horloges en enkele duizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat deze zijn betaald met crimineel verkregen vermogen. We doen daar nog verder onderzoek naar. De verdachten zijn in verzekering gesteld.