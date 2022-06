Verdachte voor betrokkenheid dood Daniël Dutina aangehouden

Daniël Dutina werd in de ochtend van maandag 13 juni gevonden in zijn woning aan de Zaagmolenstraat in Rotterdam. Hij bleek door geweld te zijn overleden. Dutina werd in de nacht van zondag op maandag nog gezien op beelden van bewakingscamera’s maar wat er daarna gebeurd is, is nog onduidelijk. Een grootschalig opsporingsonderzoek leidde de recherche naar de nu aangehouden verdachte. Welke rol hij heeft gespeeld bij de dood van Daniël Dutina wordt onderzocht.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de verdachte in bewaring wordt gesteld.