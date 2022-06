Hennepkwekerij in verborgen ruimte van slaapkamer ontmanteld

Inbouwkast

De controle vond plaats in het kader van spookbewoning en was een samenwerking tussen het basisteam van Amstelveen en toezichthouders van de Gemeente Amstelveen. Naar aanleiding van een melding stond een woonadres aan de Sportlaan op het lijstje van de te controleren woningen. Hier stond namelijk niemand ingeschreven, maar was wel continu bedrijvigheid. De controle leidde tot een mooi resultaat: via een muur in de slaapkamer verscheen een verborgen ruimte, die alleen toegankelijk was via een groot gat. Dit gat was creatief en vakkundig verstopt achter een kast – wat op het eerste oog een doodgewone inbouwkast leek. De verborgen ruimte stond vol met hennepplanten en apparatuur om hennep te kweken. Alles is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

Aanhouding

Een vrouw is bij deze controle aangehouden. Haar rol bij de hennepplantage en –handel wordt nog verder onderzocht.

Gevaar

Dit keer bevond die plantage zich in een woning, te midden van een woonwijk. In de woning is ook energiefraude vastgesteld, De energieleverancier gaat aangifte doen en een herberekening opmaken. Het moge duidelijk zijn dat een hennepplantage – te midden van andere woningen – levensgevaarlijk is. Niet alleen vanwege brand- en ontploffingsgevaar, maar ook door kortsluiting, oververhitting of lekkage. Het opsporen en ontmantelen ervan heeft dan ook hoge prioriteit.



Meld verdachte situaties

Maar de politie kan dit niet alleen. U bent als burger de constante oren en ogen in de wijk. Het helpt ons dan ook enorm als omwonenden, buurtbewoners, voorbijgangers of andere burgers melding doen van verdachte signalen bij de politie. Denk hierbij aan een sterke hennepgeur, onbekende en opvallende voertuigen op bijzondere tijdstippen, uitgebreide timmeractiviteiten en bijvoorbeeld een zoemend of ronkend geluid van de afzuiging. De politie vraagt ook verhuurders om alert te zijn op ondermijnende activiteiten in hun panden. Het is van groot belang om dit gezamenlijk tegen te gaan. Het melden van verdachte signalen kan altijd via 0900-8844 of een tipformulier op politie.nl, of doe dit volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Bij spoed, zoals een brandlucht, bel dan altijd 112.