Recherche zoekt getuigen van poging overval Bellamyplein

Amsterdam - Op donderdag 2 juni 2022 hebben rond 04.30 uur twee nog onbekende persoon geprobeerd een hotel in Amsterdam-West te overvallen. Het hotel is gelegen aan het Bellamyplein. Ondanks dat er geen buit is gemaakt, is de impact groot op het aanwezige personeel. Een werknemer krijgt een vuurwapen op zich gericht – en even lijkt het alsof de overvaller gaat schieten. Dat moet een heftige ervaring zijn geweest. De recherche is dan ook op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden, die het onderzoek verder kunnen helpen.