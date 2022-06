Dodelijke aanrijding A15 bij Gorinchem

Vrijdag rond 15.30 uur botste er een personenauto op de A15 ter hoogte van Gorinchem op een vrachtwagen. In de auto zaten een vrouw en twee mannen. De vrouw raakte zo ernstig gewond dat zij helaas overleed aan haar verwondingen. Een van de mannen raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. De derde persoon, ook een man, bleef ongedeerd.

Ook de vrachtwagenchauffeur mankeerde niets.

Het lijkt erop dat de auto op de vrachtwagen klapte, omdat er een file ontstond. De Verkeerspolitie onderzoekt de toedracht.

De A15 en A27 zijn een lange tijd afgesloten geweest. Sinds 19.30 uur zijn de wegen weer vrijgegeven.