Man gearresteerd na bedreiging en mishandeling

Agenten kregen omstreeks 01.05 uur een melding dat een man op de Heuvelring gewond was geraakt nadat iemand een bierfles tegen zijn hoofd had gegooid. De verdachte was er vandoor gegaan. Later in de nacht werd een melding gedaan dat een man bij een woning aan de Professor Lorentzstraat ruiten had vernield en bedreigde de bewoners. Uit het signalement bleek dat het om dezelfde persoon zou gaan als de mishandeling op de Heuvelring. Een agent treft de man in de Professor Keesomstraat aan. De verdachte komt dreigend met een schaar en een ijzeren buis op de agent afgelopen. De agent heeft daarop een stroomstootwapen gebruikt om de verdachte aan te kunnen houden. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.