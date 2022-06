Verdachte aangehouden voor woningoverval aan de Vestdijk in Eindhoven

Nadat de eerste overvaller binnen is volgen er nog twee. De eerste overvaller houdt de bejaarde man in bedwang. De tweede overvaller loopt de woning in en overrompelt daar de eveneens ruim tachtigjarige vrouw van het slachtoffer. Ondanks haar hevige schrik roept ze meermaals luid om hulp terwijl zij in bedwang wordt gehouden door deze tweede overvaller.

Overvallers

De bewoners worden door twee van de drie overvallers in bedwang gehouden, terwijl de derde man de woning doorzoekt. Na een korte tijd gaan de overvallers er met z’n drieën vandoor. Daarop weet de mannelijke bewoner de politie te waarschuwen. De bewoners hebben zich ondanks hun hoge leeftijd kranig verweerd tegen de overvallers en zijn gelukkig vrijwel ongedeerd gebleven, behalve een verwonding aan de pols van de man.

Aanhouding

In dit onderzoek heeft de recherche in Eindhoven vorige week dinsdag een 31-jarige man uit Eindhoven aangehouden. Het vermoeden bestaat dat deze verdachte bij meerdere incidenten betrokken is geweest. Het onderzoek hiernaar en naar de andere twee verdachten is nog in volle gang. De politie sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen volgen.

Getuigen

Mocht u informatie hebben waarvan u denkt dat de politie deze goed kan gebruiken, dan hoort de politie graag van u! Tippen mag ook anoniem.

