Verdachte van supermarkt-overval Amsterdam-Noord snel aangehouden

Donderdagochtend rond tien over zeven was een man in opvallende kleding van een bedrijf en gewapend met een bijl de supermarkt binnengelopen. Hij was zeer agressief en eiste geld. Het aanwezige personeel vluchtte het pand uit en de overvaller ging er vandoor. De overvaller maakte geen geld buit en niemand van het personeel raakte gewond. Er werd een burgernetactie opgestart en diverse politie-eenheden deden mee aan een zoekactie. Op een gegeven moment werd een jongeman gespot die hard aan het rennen was en zeer bezweet was. Hij voldeed aan het signalement. De jongen werd aangehouden. Op zijn aanwijzing werd de gedragen kleding aangetroffen. De verdachte is naar een cellencomplex overgebracht en ingesloten. De recherche heeft de zaak in verder onderzoek.