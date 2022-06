Agressieve arrestant mishandelt agent in Schiedam

Schiedam - Een 21-jarige man uit Vlaardingen is 30 juni met de nodige moeite aangehouden. De verdachte was rond 02.00 uur op het Dirk Schäferplein in Schiedam aangehouden, maar werd agressief en rende weg. Pas na een worsteling met meerdere agenten kon hij worden ingerekend.