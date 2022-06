Woning beschoten in Rotterdam: Politie zoekt dader(s), getuigen én beelden

Foto: Mediatv.nl

Rond 05.30 uur ontdekten de bewoners van het bewuste appartement dat hun woning meerdere keren was beschoten. Toen zij poolshoogte namen, bleken er meerdere kogels in de woning terecht te zijn gekomen, waaronder in de slaapkamer van een kind. De politie werd gebeld en het onderzoek werd opgestart.



Getuigen en beelden welkom

De politie zoekt getuigen én beelden. Wie heeft het schieten zien gebeuren en/of heeft beelden van het schietincident, bijvoorbeeld van een dashcam-, bewakings- of deurbelcamera? U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar de Recherche van district Rotterdam Zuid. Anoniem belt u met 0800-7000.