Politie onderzoekt overlijden vrouw in Rosmalen

Melding

Het levenloze lichaam van de 68-jarige vrouw werd woensdagavond rond 23.00 uur na een melding aangetroffen in haar woning.



Onderzoek

Omdat niet meteen duidelijk was of er sprake was een natuurlijk overlijden zijn we een onderzoek opgestart. Zo voerden rechercheurs van de forensische opsporing uitgebreid sporenonderzoek uit in én om de woning. De doodsoorzaak van de vrouw is nog niet vast komen te staan. Daarom houden we rekening met meerdere scenario’s.



Aanhouding

De 40-jarige zoon van de overleden vrouw is gisteren als verdachte aangehouden. Of én wat voor rol hij heeft gespeeld in het overlijden zijn vragen die deel uitmaken van het onderzoek.

Ook begrijpen we dat er vragen leven over de achtergrond van de verdachte. Op dergelijke vragen gaan wij in verband met het onderzoek niet in.



Vervolgonderzoek

Het politieonderzoek is dus nog in volle gang en zoals aangegeven worden er verschillende scenario’s onderzocht. Zo bekijken we camerabeelden en horen we mogelijke getuigen.

Ook vindt er op een later moment nader forensisch onderzoek plaats waarmee hopelijk meer duidelijkheid komt over de doodsoorzaak.

Info of tips?

Heeft u tips, informatie of camerabeelden die ons verder kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.