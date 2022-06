Goederen in beslag genomen in onderzoek naar bankhelpdeskfraude

Bankhelpdeskfraude

Bankhelpdeskfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen tijd al veel slachtoffers heeft gemaakt, met name bij mensen boven de 50. De financiële en emotionele schade bij deze slachtoffers is groot. De oplichter belt met een vervalst nummer. Door een truc lijkt het in het scherm van de telefoon alsof uw bank belt. Vervolgens vertelt de nepbankmedewerker dat de bankrekening van het slachtoffer gehackt is omdat er verdachte transacties te zien zijn op de rekening. Om het slachtoffer te helpen vragen ze om software zoals Anydesk of Teamviewer te installeren zodat ze op afstand mee kunnen kijken op de computer van het slachtoffer. In werkelijkheid wordt de computer overgenomen en wordt in de online bankomgeving van het slachtoffer ingelogd waarna de tegoeden worden weggesluisd naar rekeningen van de daders. Maar het kan ook zijn dat een zogenaamde nep-bankmedewerker langs komt om te ‘helpen’ met een probleem. Deze ‘bankmedewerker’ probeert de inloggegevens van telefoon, tablet en bankrekening te krijgen. In sommige andere gevallen wil de ‘bankmedewerker’ de bankpas met pincode ophalen. Met bankpas en pincode gaan ze rechtsreeks naar de pinautomaat.

Overtuigende babbeltruc

Soms weet de oplichter verrassend veel over u. Deze informatie is waarschijnlijk afkomstig uit een datalek van internet of bedrijf. Ze maken u bang: ‘Uw BSN-Nummer wordt misbruikt.’, ‘Er vinden verdachte transacties plaats op uw bankrekening.’ of een andere goede smoes. Om erger te voorkomen vragen ze u altijd direct een groot bedrag over te maken, of uw pinpas afgeven. Soms staat er zelfs een nepagent of een koerier voor de deur om uw bankpas op te halen. Ze zijn ook zogenaamd behulpzaam. Ze vragen bijvoorbeeld om software zoals Anydesk of Teamviewer te installeren zodat ze op afstand mee kunnen kijken in uw computer of telefoon.

Waar moet ik op letten?

Oplichters weten heel goed hoe ze u kunnen manipuleren. Wat opvalt, is dat ze altijd een vorm van druk uitoefenen. Ze kunnen heel intimiderend zijn. Zo proberen ze u bijvoorbeeld bang te maken voor de gevolgen als u niet nu direct geld overmaakt. Weet dat een erkende instantie zoals uw bank, politie of andere overheidsinstantie u nooit onder druk zal zetten om zo snel mogelijk te handelen. Ook vragen zij nooit om persoonlijke gegeven zoals pincode, betaalgegevens of BSN nummer. Geef ook nooit uw pinpas mee, ook niet doorgeknipt. Installeer geen software om op afstand mee te kijken of te helpen. Houd persoonlijke informatie altijd voor uzelf. Uw bank neemt zelf de nodige maatregelen als fraude wordt geconstateerd.

Wat kunt u doen?

Hang direct op. Ook bij twijfel. Bel de instantie terug via een nummer dat u zelf heeft opgezocht of ga naar een fysieke bankvestiging. Soms geven oplichters een telefoonnummer om terug te bellen, zodat u kunt controleren. Ook dit is vals.Zoek altijd zelf het juiste nummer op en wacht tot u iemand aan de lijn krijgt bij wie u kunt controleren of de gegeven informatie wel klopt.