Twee minderjarigen aangehouden voor overvallen Voorburg

Op maandag 27 juni werd een woning aan de Appelgaarde in Voorburg overvallen. De volgende dag werd op dinsdag 28 juni aan de Elzendreef een woning overvallen. Uit onderzoek bleek dat bij deze woningovervallen twee dezelfde jongens betrokken waren.

Foto’s op Politie.nl

Vanwege de ernst van deze twee zaken heeft het Openbaar Ministerie besloten de foto’s van deze twee woningovervallers op dinsdag 28 juni te delen op Politie.nl. Dit met het dringende verzoek de verblijfplaatsen van deze jongens te achterhalen.

Aanhoudingen

Uit rechercheonderzoek kwamen vanmorgen de verblijfplaatsen van deze twee jongens in beeld. De twee overvallers werden vanmorgen op twee verschillende locaties in Den Haag aangehouden. De jongens zijn afkomstig uit Leidschendam en Den Haag. De jongens zullen worden gehoord en het onderzoek naar hun betrokkenheid is in volle gang. De foto’s van deze twee minderjarige jongens op Politie.nl zijn inmiddels verwijderd. Nu de verdachten zijn aangehouden, verzoeken we iedereen die de beelden gedeeld heeft, deze ook te verwijderen in verband met de privacy van de verdachten.