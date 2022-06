Politie zoekt getuigen van diefstal met geweld

Rond 15.30 uur kreeg de politie de melding binnen. De jongen was eerder door een groep van 10 á 15 jongens benaderd en uit het niets mishandeld en beroofd. Vervolgens vertrok de groep op de fiets in de richting van de nabij gelegen grote parkeerplaats. Het slachtoffer hoefde na controle niet naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over dit incident. Heeft u tussen 15.15 en 15.30 uur iets gezien of gehoord in de omgeving van het Kerkepad? Weet u wie bij dit incident betrokken zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Graag onder vermelding van zaaknummer: 2022109617

