Drie jongens aangehouden na vechtpartij in Rotterdam

Rond 22.00 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij op de 2e Sint Janshof, waarbij een grote groep jongeren met elkaar op de vuist ging en waarbij ook een mes gezien zou zijn. Meerdere eenheden snelden op de melding af, maar troffen eenmaal ter plaatse niemand meer aan. Op dat moment zagen zij een tweetal scooters rijden. Toen deze bestuurders de agenten zagen, gingen zij ervandoor. Hierop zetten de agenten de achtervolging in. Ondertussen werd duidelijk dat bij de vechtpartij ook gestoken was en dat twee gewonde jongens zich in het ziekenhuis gemeld hadden. Zij zijn buiten levensgevaar. Uiteindelijk zijn er in de omgeving drie jongens, een 15-jarige jongen uit Heerhugowaard, een 16-jarige jongen uit Spijkenisse en een 17-jarige jongen uit Rotterdam, aangehouden. Hun betrokkenheid bij de vechtpartij wordt onderzocht.



Iets gezien of camerabeelden?

Heeft u informatie over de vechtpartij of beschikt u over beelden via een camera of ringdeurbel of een dashcam waarop mogelijk iets van de vechtpartij te zien is en heeft u nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844 of met de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Tippen kan ook heel makkelijk via bijgaand formulier.