Politie houdt 24-jarige man aan voor bezit vuurwapen

Op vrijdagavond zagen agenten een drietal mannen op het Bagijnhof lopen, waarvan er één een bivakmuts droeg. Daarom besloten de agenten om hun ID te vragen. Bij deze controle konden twee van de mannen hun ID niet tonen. Een agent vroeg om die reden of hij in hun tassen mocht kijken. Hierop reageerde één van de mannen zenuwachtig; direct daarna rende hij ervandoor. Onderweg gooide hij zijn tas weg, waaruit een vuurwapen viel.



De agenten hebben het vuurwapen direct veiliggesteld en zetten de achtervolging in. Door middel van een BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) is de verdachte, een 24-jarige man uit Den Helder, aangehouden.