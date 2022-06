Scooterrijder aangehouden na inrijden op agent

De jongen kreeg op de Nieuwendijk een stopteken van agenten omdat ze vermoeden dat hij onder invloed rondreed op de scooter. Een van de agenten was op zijn fiets naar de verdachte toe gereden om hem te laten stoppen. Daar gaf de verdachte geen gehoor aan. Hij reed tegen de agent zijn fiets aan en ging er vervolgens vandoor. Op de Spuistraat stopte de scooterrijder en kon hij worden aangehouden. Daarbij verzette hij zich en schold hij de agenten uit. Ook zijn bijrijder probeerde zich met de aanhouding te bemoeien. Uiteindelijk is de jongen overgebracht naar het politiebureau daar blies hij 445 u/gl. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en is ingesloten voor verder onderzoek.