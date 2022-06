Tilburger (32) aangehouden voor zware mishandeling

Opstootje

De horecadienders zagen dat zaterdag 4 juni 2022 rond 03.30 uur een opstootje gaande was op de Heuvel. Ze zagen dat een bekende van hen daarbij betrokken was. Het gaat om een veelpleger die al eerder is aangehouden voor onder meer belediging en bedreiging. Ook vannacht was hij verbaal agressief. Omstanders vertelden dat deze man zojuist twee vrouwen mishandeld had op het terras voor een snackbar. Hierop is hij aangehouden.



Aangiften

De twee slachtoffers hebben aangifte gedaan. Een van hen, een 20-jarige vrouw uit Sprang-Capelle, vertelde dat de verdachte het terras opkwam en verschillende vrouwen lastig viel. Hij schold haar uit en sloeg vervolgens met gebalde vuist twee keer in haar gezicht. Ze voelde hevige pijnscheuten. Ze kreeg een bloeding in haar mond. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hier werd geconstateerd dat haar kaak gebroken is. Een operatie is noodzakelijk. Ook een 21-jarige Waalwijkse deed aangifte. Zij nam het voor haar vriendin op en kreeg eveneens van dezelfde man een harde klap in het gezicht waardoor ze op de grond viel.