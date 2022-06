Lichaam aangetroffen in zoektocht naar vermiste Gino

Geleen/Kerkrade - Na het aanhouden van een verdachte in het onderzoek naar de vermissing van Gino van der Straeten, is vanmorgen, bij een woning in Geleen een lichaam aangetroffen. De politie houdt er ernstig rekening mee dat dit het lichaam van Gino is. Nader onderzoek vindt op dit moment plaats.