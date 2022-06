Aanhouding in vermissingszaak Gino

Geleen - In de nacht van vrijdag op zaterdag is in zijn woning in Geleen een man aangehouden. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de vermissing van Gino van der Straeten. Gino is nog niet terecht. De zoekactie naar de verblijfplaats van de jongen gaat onverminderd door. Als er meer informatie beschikbaar is, volgt hierover een aanvullend bericht.