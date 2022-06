Getuigen gezocht na woningoverval Jan Evertsenplaats

Kort na middernacht werd er aangeklopt bij de woning van het slachtoffer. Die zag een man met een tasje voor de deur staan. Hij vertrouwde het niet en belde de politie. Toen er niet werd open gedaan, verschafte de man zichzelf en drie anderen toegang tot de woning door een ruit te breken. Met vier personen werd de woning doorzocht. Het slachtoffer was inmiddels via het balkon naar de buren gevlucht. Hij kwam met de schrik vrij. Of er iets buit is gemaakt, is nog niet duidelijk.



Een van de verdachten, de 28-jarige Rotterdammer, verliet de woning en trof de inmiddels gearriveerde politie. Hij zette het op een rennen en gooide in zijn vlucht een vuurwapen weg. Hierop is de man middels een BTGV (benaderings techniek gevaarlijke verdachten) aangehouden. De andere verdachten wisten te ontkomen.

Heeft u iets gezien?

De politie is op zoek naar de drie andere verdachten. Heeft u in de nacht van 5 juni rond 00:30 uur op of in de nabijheid van de Jan Evertsenplaats in Rotterdam iets gezien of gehoord dat kan helpen bij het vinden van de andere verdachten? Beschikt u over camerabeelden? Neem dan contact op de met de politie op een van de onderstaande manieren.