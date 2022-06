Vrouw beroofd van tas: getuigen gezocht!

Vanuit het niets werd de tas van de vrouw uit haar handen getrokken door een onbekende fietser, die na de beroving wegfietste in de richting van de Melis Stokelaan.

Van de straatrover is het volgende signalement bekend:

- leeftijd ongeveer 15 – 17 jaar

- lengte ong. 1.75 m.

- lichtgetinte huidskleur

- mager postuur

- vrij grote neus.

De fiets waarop hij reed was een zwarte damesfiets. De tas is later leeg teruggevonden.

Vragen

* Wie heeft iets gezien van deze beroving zaterdagochtend?

* Wie weet wie deze jongen/jongeman is?

* Wie heeft overige informatie over deze beroving?



Heeft u informatie, neemt u dan a.u.b. contact op met onze recherche in Alkmaar, via 0900-8844. Zaaknummer is: 2022110213.

Hartelijk dank alvast!