Verdachte van inbraak aangehouden

Rond 19.00 uur werd de eigenaar van de schuur aan de Kommerstraat geïnformeerd over rook in zijn schuur. Toen hij ter plaatse kwam, kwam er inderdaad rook uit de schuur en trof hij een man aan. De gealarmeerde politie was er al snel en zagen dat de schuur vernield was om binnen te komen. In de schuur zien zij de verdachte met onder andere diverse rookwaar en een hakbijl. De 40-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt aangehouden op verdenking van vernieling van de schuur en poging diefstal middels braak. De brandweer heeft het vuurtje geblust.