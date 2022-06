Verdachte van mishandeling aangehouden

Rond 20.00 uur gaan agenten naar de Pastoor Gillisstraat vanwege een mogelijke mishandeling. Iemand zou klappen hebben gekregen met een stok. Ter plaatse treffen agenten een gewonde man aan die hen naar een verdachte wijst. Deze 57-jarige man had twee stokken vast en hield deze dreigend vast. Een agent sommeerde om de stokken te laten vallen, maar de man voldeed hier niet aan. Uiteindelijk is er pepperspray gebruikt om ervoor te zorgen dat de man de stokken liet vallen. De verdachte liep zijn woning binnen en komt er even later weer uit zonder stokken. Hij is aangehouden en voorzien van een behandeling voor de pepperspray, alvorens hij is meegenomen naar de politiecel.