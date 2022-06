Grote hennepkwekerij aangetroffen in Kampen

In het bedrijfspand was een complete extra wand geplaatst, om de kwekerij aan het zicht te onttrekken. Het pand was verder zo verbouwd, dat er kon worden geslapen en gewoond. De kwekerij is inmiddels geruimd.

Levensgevaarlijk

Hennepkwekerijen zijn levensgevaarlijk. Onder meer door brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting en lekkage. Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Mogelijke signalen dat er ergens een hennepkwekerij is:

- Een sterke hennepgeur;

- Uitgebreide timmeractiviteiten voor de aanleg van de plantage, zonder een duidelijke verbouwing;

- De woning lijkt niet bewoond, af en toe komt iemand een uurtje langs (om de planten water te geven);

- Constant zoemend of ronkend geluid van luchtafzuiging;

- Onbekende voertuigen waar eens in de paar weken grote dozen of vuilniszakken worden in- en uitgeladen.

Melden

Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900 - 8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

^SV 2022164670