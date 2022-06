Getuigen gezocht explosie auto

De eigenaar van de bus heeft aangifte gedaan. De politie heeft een technisch – en buurtonderzoek ingesteld.

GETUIGEN GEZOCHT

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de explosie betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2022111734.