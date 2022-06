Getuigen gezocht overval hotel Amsteldijk

Rond 02.30 uur komt een man het hotel binnen en eist geld van de baliemedewerker. Hij gaat er met een kleine buit vandoor. Het is onduidelijk of de man een wapen bij zich had. De overvaller loopt weg in de richting van de Lutmastraat. Politie-eenheden hebben onmiddellijk in de directe omgeving een zoekactie gehouden maar hebben de man niet gevonden.

Signalement overvaller:

De overvaller was geheel in het zwart gekleed, had zijn gezicht afgedekt en had vermoedelijk een donkere huidskleur. Hij was ongeveer 1,85 m lang.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar deze overval en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord of beelden waarop iets te zien is dat te maken heeft met deze overval? Neem dan contact op met de politie via onderstaande nummers of tipformulier.