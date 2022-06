Agent gewond na inbeslagname scooter

Dinsdagavond 7 juni omstreeks 18.00 uur trekken agenten een kenteken van een scooter na. Het natrekken van het kenteken van een scooter doet de politie regelmatig. Een van de redenen hiervan is om gestolen scooters te traceren en deze terug te kunnen brengen naar de rechtmatige eigenaar. Het voertuig dat geparkeerd stond aan de Bredestraat blijkt op papier geen eigenaar te hebben en willen ze daarom in beslag nemen. Op het moment dat de takel onderweg is, komt er echter een 27-jarige man naar de agenten toelopen. Hij geeft aan dat het voertuig van hem is en gedraagt zich agressief richting de politie. Een agent wordt hierbij in zijn gezicht geslagen.

De politie voelde zich uiteindelijk genoodzaakt om het stroomstootwapen in te zetten om de verdachte in bedwang te krijgen. De 27-jarige Rotterdammer is aangehouden. De agent is naar het ziekenhuis overgebracht en aan zijn verwondingen behandeld.