Drie mannen verdacht van openlijk geweld

Op 26 februari 2022 om 23.30 uur liep een man in carnavalsuitrusting op de Heuvelring. Hij kwam een groepje mannen tegen die een opmerking tegen hem maakte. Die opmerking viel niet in goede aarde en het slachtoffer reageerde daarop. Voordat hij het wist had hij meerdere klappen te pakken van enkele mannen uit het groepje.

Aangifte

De man liep met verwondingen in zijn gezicht weg en sprak een surveillerende agent aan. De daders waren echter gevlogen. Enkele dagen later is de aangifte opgenomen en is een onderzoek gestart. De behandelende agente wist beelden veilig te stellen van het incident. Die beelden leverde een herkenning op van de verdachten. De agenten die onder andere regelmatig in het centrum werken herkenden de mannen omdat ze onderdeel zijn van een groep waar we als politie wel vaker mee te maken hebben in het centrum.

Aanhoudingen

Op dinsdag 7 juni 2022 zijn in alle vroegte twee van de drie verdachten in hun woning aangehouden. De derde verdachte bleek al bij ons vast te zitten en is ook voor deze zaak aangehouden. Het gaat om drie mannen uit Tilburg van 16, 19 en 20 jaar. Ze worden verhoort en de officier van justitie bepaalt wat er met deze verdachten moet gebeuren.