Politie stelt onderzoek in naar overval

Rond 19.20 uur bedreigden drie gemaskerde mannen een man en vrouw die naar hun auto liepen in de parkeergarage. Het is niet bekend of er gedreigd werd met een wapen. Het drietal schopte de man en sloegen hem tegen een muur aan. Ook de vrouw kreeg klappen. Nadat ze sieraden en geld meenamen vluchtten de verdachten te voet in de richting van de begraafplaats. Er is helaas niet veel bekend over hun signalement, alleen dat het drie mannen waren die spraken met een Noordafrikaans accent. Het mannelijke slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De politie komt graag in contact met getuigen en mensen die meer informatie hebben. U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.