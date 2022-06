Drugsverkopers Telegram aangehouden

De Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid deed het onderzoek naar de verdachten. Dit gebeurde onder het gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Het doel van dit onderzoek is het stoppen van de handel in verdovende middelen via het Telegramaccount CEOamsterdam en de hieraan gelieerde accounts.

Advertenties

Voor de verkoop van de drugs via Telegram plaatsten de verdachten onder andere advertenties in het Telegramkanaal CEOamsterdam020, vaak voorzien van afbeeldingen en video’s. De advertenties op Telegram maken duidelijk dat de verdachte op het Telegramkanaal CEOamsterdam020 veel verschillende soorten verdovende middelen aanbood. Deze middelen zijn voor het grootste deel strafbaar volgens lijst 1 en lijst 2 van de Opiumwet of volgens de Geneesmiddelenwet. De volgende verdovende middelen werden onder meer aangeboden: LSD, XTC, 2CB, Crystal Meth, GHB, DMT, Ketamine, Hash, Captagon, MDMA en Speed.

‘Betrouwbaar’

In zijn advertenties beweerde CEOamsterdam dat hij de verdovende middelen overal heen kon sturen, zowel in Nederland als naar het buitenland. Hij deed voorkomen veel ervaring te hebben met het verstoppen van de middelen in pakketjes, die buiten het zicht van de douane zouden blijven. Daarnaast plaatste hij geregeld screenshots van berichten met daarin reviews van kopers. Hierin was onder meer te lezen dat de verdovende middelen van goede kwaliteit zouden zijn en dat ze goed verstopt zaten.

‘In onderzoeken op Telegram wanen de verdachten zich vaak anoniem en doen ze zich vaak anders en groter voor dan dat ze echt zijn.’, aldus Erik, de tactisch coördinator van het team Snelle Interventie en Rechtshulp van Dienst Landelijke Recherche. ‘Online doen ze zich voor als stoere jongens die hun criminele zaakjes professioneel aanpakken, maar dit blijkt vaak niet zo te zijn. Ook in deze zaak waren de verdachten minder goed in het verbergen van hun drugs en identiteit dan ze dachten.’

Telegrambericht van de politie

In dit onderzoek plaatste het onderzoeksteam het volgende bericht in meerdere Telegramgroepen waar ook het Telegramaccount CEOamsterdam in adverteerde:

Dag dealers, gebruikers en meelezers,

Op 7 juni 2022 is de zelfbenoemde ‘jarenlange expert’ achter het kanaal CEOamsterdam020 en andere ‘CEO’ gerelateerde accounts aangehouden door de Nederlandse Politie. Telegram lijkt anoniem, maar het verhullen van zijn drugshandel en identiteit ging toch niet zo makkelijk.

Zowel online als offline hebben wij deze verdachte en zijn klantenbestand al enige tijd in beeld. Voor hem is het gedaan met het verkopen van drugs via Telegram. Deze ‘CEO’ had zijn zaakjes niet zo goed op orde als hij deed voorkomen. Niets is wat het lijkt, ook niet op Telegram.

Of je nou koper, verkoper of meelezer bent, ook op Telegram laat iedereen zijn online sporen achter. Met deze chatgesprekken, betaal- en klantgegevens gaat ons onderzoek door. Bedenk alvast wanneer jij voor het laatst contact hebt gehad met ‘CEO’.

Politie Nederland