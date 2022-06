Ongeregeldheden ADO in Team West

Oproep delen beelden ongeregeldheden ADO

Er is een grootschalig rechercheonderzoek gestart naar de ongeregeldheden in en rondom het stadion van ADO Den Haag op zondag 29 mei. Mensen die foto's of filmpjes hebben, worden verzocht om die met de politie te delen. Bij de ongeregeldheden raakten meerdere omstanders en acht politieagenten gewond. De relschoppers waren erg agressief en gebruikten grof geweld. Zij gooiden met vuurwerk, stenen en straatmeubilair. In de uitzending wordt een oproep gedaan om beelden van deze ongeregeldheden te delen.



Bedrijfsinbraak Bodegraven

Op donderdagavond 13 januari vond een inbraak plaats bij een bedrijfspand aan de Klipperaak in Bodegraven. Uit onderzoek blijkt dat die avond daarvoor is ingebroken. In het bedrijf zijn diverse ruimtes opengebroken. Uit de kluis is een flink geldbedrag weggenomen. In de uitzending worden beelden getoond van de drie inbrekers. Ook worden beelden getoond van een mogelijk betrokken Volkswagen Golf.



Schietincident Geuzenlaan Rotterdam

Op zondagavond 8 mei rond 23.50 uur is een 33- jarige man uit Delft beschoten op de Geuzenlaan in Rotterdam. Hij raakte daarbij gewond. Kort daarna werden vier verdachten aangehouden. Twee mannen van 21 jaar uit Zoetermeer, een 18-jarige man uit Pernis en een 28-jarige man uit Schiedam. De mannen zitten op dit moment nog steeds vast. De schietpartij vond plaats in Rotterdam, maar het slachtoffer en in ieder geval twee van de aangehouden verdachten komen uit de regio Den Haag. Het onderzoeksteam sluit meer aanhoudingen niet uit. Het rechercheteam is op zoek naar getuigen die meer informatie hebben over wat er precies gebeurd is.



Vriend-in-noodfraude pinnen in Rijswijk

Op vrijdag 1 april kreeg een inwoner uit Wierden via zijn WhatsApp een zogenaamd betalingsverzoek van een vriend. De ontvanger van het bericht was in de veronderstelling dat hij met een bekende te maken had. Daarop heeft hij duizenden euro's naar deze rekening overgemaakt. Uit onderzoek blijkt dat dit bedrag was opgenomen bij een pinautomaat in het winkelcentrum In de Boogaard in Rijswijk. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze pinner.

Team West is dinsdag om 17.00 uur te zien bij Omroep West.