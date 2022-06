Nieuwe politie-cao

Nadat de minister, de bonden en de korpsleiding een onderhandelaarsakkoord hebben gesloten is de achterban van de bonden geraadpleegd. Op diverse plekken in het land zijn fysieke bijeenkomsten georganiseerd aangevuld met digitale bijeenkomsten waarin bonden het akkoord hebben toegelicht. Aansluitend is een digitale peiling gehouden onder de leden. Het resultaat is dat een ruime meerderheid heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit heeft er in geresulteerd dat de besturen de minister hebben laten weten akkoord te zijn. Vandaag kon de cao dan ook formeel worden ondertekend. De overeenkomst loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024.