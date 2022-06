Getuigen gezocht van mishandeling

Het slachtoffer, een 60-jarige man uit Emmeloord fietstte rond 21.15 uur uit Urk in de richting van Emmeloord. Net voorbij het Urkerdwarspad stonden twee of drie jongeren bij een geparkeerde auto langs de kant van de weg. Plotseling kwamen deze jongeren op de man afgerend en trokken hem van zijn fiets. Hij viel op de grond en werd geslagen en geschopt. Hierbij liep het slachtoffer verwondingen op aan zijn gezicht. Toen de jongeren weg waren is de man naar huis gefiets. Hij kan zich van de mishandeling, de jongeren en de bewuste auto geen details herinneren. Daarom is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over dit incident, bel dan met de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.